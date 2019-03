In Thailand wollen sieben Parteien der demokratischen Opposition mit einer gemeinsamen Allianz die Militärregierung ablösen.

Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl kündigten sie die Bildung einer Koalition an. Unklar ist jedoch, ob die Parteien überhaupt eine Mehrheit zustande bringen. Die staatliche Wahlkommission in Thailand will das Endergebnis am Freitag bekanntgeben. Ersten Zahlen zufolge liegt die Partei von Militärmachthaber Prayut vorn. Die Opposition hätte zusammen jedoch deutlich mehr Mandate im Repräsentantenhaus.



Bei der Wahl gab es zahlreiche Beschwerden über Unregelmäßigkeiten. Es war die erste in Thailand seit dem Militärputsch vor fünf Jahren.