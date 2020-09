In der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben sich tausende regierungskritische Demonstranten versammelt.

Im Tagesverlauf ist eine Großkundgebung vor dem Königspalast geplant. Die Teilnehmer der Kundgebung fordern Neuwahlen und Meinungsfreiheit. Der Protest richtet sich aber auch gegen das thailändische Königshaus, das nach Meinung Vieler einen zu großen Einfluss in dem südostasiatischen Land hat. Bisher war Kritik an der Monarchie ein Tabu. Die Kundgebung gilt als vorläufiger Höhepunkt der seit Monaten andauernden kleinerer Proteste in vielen Landesteilen.



Thailand wird von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha regiert. Der frühere General ist seit einem Putsch des Militärs 2014 an der Macht. Im vergangenen Jahr ging er aus einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl als Sieger hervor.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.