In Thailand haben Schüler und Studierende gegen die Auflösung der Zukunftspartei demonstriert.

Sie versammelten sich in der Hauptstadt Bangkok zu Protesten gegen die Regierung. Das thailändische Verfassungsgericht hatte die reformorientierte Partei vergangenen Freitag verboten. Zur Begründung hieß es, sie habe gegen das Wahlgesetz verstoßen, indem sie einen millionenschweren Kredit von ihrem Vorsitzenden angenommen habe. Kritiker sahen das Vorgehen als politisch motiviert. Die EU bewertete die Entscheidung als Rückschlag für die politische Vielfalt in Thailand.



Die Zukunftspartei war besonders bei jungen Leuten beliebt. Ihr Vorsitzender, der 41-jährige Milliardär Thanatorn, gilt als entschiedener Kritiker einer militärischen Einmischung in die Politik. Bei der letzten Parlamentswahl war die Partei drittstärkste Kraft geworden.