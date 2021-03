In Thailand haben erneut hunderte Menschen gegen die Regierung protestiert.

Wie Einsatzkräfte mitteilten, zogen die Demonstrierenden zum Strafgericht in der Hauptstadt Bangkok und zündeten vor dem Gebäude Feuer an. Sie forderten Regierungschef Chan-O-Cha zum Rücktritt auf. Zudem verlangten die Protestierenden die Abschaffung des umstrittenen Monarchie-Gesetzes. Dieses sieht bei Majestätsbeleidigung hohe Haftstrafen vor. Es wird von der Regierung immer wieder dazu genutzt, um Gegner festzunehmen. Am vergangenen Wochenende war die Polizei mit Gummigeschossen, Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.