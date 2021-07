Bei einer schweren Explosion in einer Chemiefabrik in Thailand ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, etwa 30 Personen wurden verletzt.

In der umliegenden Wohngegend entstand erheblicher Sachschaden. Etwa 70 Häuser wurden beschädigt. Tausende Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt. Die Fabrik in Samut Prakan am südöstlichen Stadtrand von Bangkok stellte Plastikschaum her. Durch die Explosion entstand ein Großbrand, den die Feuerwehr erst nach Stunden unter Kontrolle bringen konnte.

