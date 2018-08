Ein ehemaliger buddhistischer Mönch ist in Thailand zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Ein Gericht in Bangkok befand den 39-Jährigen unter anderem der Geldwäsche und des Betrugs für schuldig. In Summe wurde er nach Angaben eines Gerichtsmitarbeiters zu 114 Jahren Haft verurteilt. Absitzen muss er davon weit weniger. Die thailändische Justiz hat die Verbüßung von Haftstrafen auf maximal 20 Jahren begrenzt. Sein mittlerweile beschlagnahmtes Millionenvermögen hatte sich der Mönch mit falschen Spendenaufrufen ergaunert.



2013 hatte sich der damalige Mönch in die USA abgesetzt, war aber 2017 wieder an sein Heimatland ausgeliefert worden. Vor seiner Flucht hatte ein Video in Thailand für Empörung gesorgt, das ihn mit teurer Sonnenbrille, Designertasche auf dem Weg zu einem Privatjet zeigte.