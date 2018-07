Die aus einer thailändischen Höhle geretteten Fußballer sind ins Kloster gegangen.

Aus Dank für ihre Rettung begannen elf der Jungen einen entsprechenden Aufenthalt, der neun Tage dauern soll. Ihr 25 Jahre alter Trainer will drei Monate als Mönch leben. Die Zeit im Kloster ist dazu gedacht, sich von negativen Erfahrungen zu "reinigen" - in diesem Fall von Angst und Leiden während der Gefangenschaft in der Höhle.

