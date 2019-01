Eine junge Frau aus Saudi-Arabien, die nach eigenen Angaben vor ihrer Familie geflohen ist, kann vorerst in Thailand bleiben.

Die 18-Jährige war auf dem Flughafen von Bangkok von den Behörden gestoppt worden. Von dort wollte sie weiter nach Australien, um dort Asyl zu beantragen. Inzwischen befindet sie sich in Obhut des UNO-Flüchtlingshilfswerks. Thailand hatte zunächst angekündigt, die junge Frau auszuweisen, verzichtet nun aber darauf. Um ihre Abschiebung zu verhindern, hatte sie sich in einem Hotelzimmer verbarrikadiert.



Neben dem UNHCR setzte sich auch die deutsche Botschaft für die 18-Jährige ein. Ihr war es gelungen, per Twitter auf ihren Fall aufmerksam zu machen. Als Grund für ihre Flucht nannte sie, von ihrer Familie körperlich und psychisch misshandelt worden zu sein.



Human Rights Watch forderte Thailand auf, die Frau weiterreisen zu lassen oder als Flüchtling anzuerkennen. Frauen aus Saudi-Arabien, die vor ihren Familien geflohen seien, müssten bei einer Rückkehr in ihre Heimat mit Gewalt durch Angehörige und mit Freiheitsentzug rechnen.