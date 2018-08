Die im Juli aus einer Höhle in Thailand geretteten Jugend-Fußballer sind zum ersten Mal wieder zur Schule gegangen.

Allen zwölf Jungen sei in der Provinz Chiang Rai ein herzlicher Empfang mit buddhistischen Gebeten bereitet worden, teilte ein Behördensprecher mit. Aus Dank für ihre Rettung hatten elf von ihnen zuvor neun Tage in einem Kloster verbracht. Ihr Trainer will drei Monate als Mönch leben.



Sie alle waren in der Höhle von Wassermassen überrascht worden. Erst nach 17 Tagen konnten die letzten von ihnen von Tauchern herausgeholt werden. Rund um die Welt hatten Menschen die Rettungsaktion verfolgt.