Thailands König Vajiralongkorn lehnt eine Kandidatur seiner Schwester bei der anstehenden Parlamentswahl ab.

Dass Prinzessin Ubolratana Ministerpräsidentin werden wolle, sei unangemessen und verfassungswidrig, heißt es in einer Erklärung des Palasts. Es sei gegen die königlichen Traditionen und die Kultur der Nation, ein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie in die Politik zu bringen.



Eine solche Stellungnahme des Königs zu aktuellen Fragen der Politik ist äußerst ungewöhnlich. Seine älteste Schwester hatte zuvor ihre Spitzenkandidatur bei der geplanten Parlamentswahl am 24. März bekanntgeben lassen. Sie stellt sich damit gegen die Militärjunta, die seit einem Putsch 2014 an der Macht ist.