In Thailand haben die Menschen der 29 Opfer des Amoklaufs gedacht.

Hunderte Trauernde versammelten sich dazu in der Stadt Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes. Ein Soldat hatte dort gestern zunächst in einer Kaserne drei Menschen getötet und anschließend in einem Einkaufszentrum um sich geschossen. Erst nach Stunden konnte er von Spezialeinheiten gestellt und getötet werden. Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha nannte den Amoklauf "beispiellos" in der Geschichte des Landes.