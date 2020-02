Bei einem Amoklauf im Nordosten Thailands hat ein Soldat mindestens 17 getötet.

Bei dem Vorfall in der Stadt Korat gab es der Polizei zufolge mehr als 20 Verletzte. Der Soldat soll nach einem Streit zunächst seinen Vorgesetzten und zwei weitere Personen getötet haben. Anschließend floh er und schoss mit einem Maschinengewehr um sich. Inzwischen befindet sich der Täter in einem Einkaufszentrum. Dort soll er mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht und sich verschanzt haben.