Nach einem Amoklauf im Nordosten Thailands steigt die Zahl der Toten.

Nach Angaben der thailändischen Regierung tötete ein Soldat in der Stadt Korat mindestens 20 Menschen. Mehr als 30 seien verletzt worden. Der Soldat soll nach einem Streit zunächst seinen Vorgesetzten und zwei weitere Personen erschossen haben. Anschließend floh er und verschanzte sich in einem Einkaufszentrum. Dabei schoss er weiter um sich. Die Polizei hat das Einkaufszentrum inzwischen evakuiert und hunderte Menschen in Sicherheit gebracht. Der Täter ist aber offenbar noch auf der Flucht.