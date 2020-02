Im Nordosten Thailands sind bei einem Amoklauf eines Soldaten mindestens 20 Menschen getötet worden.

Nach Angaben der thailändischen Regierung erschoss der Mann nach einem Streit zunächst seinen Vorgesetzten und zwei weitere Personen. Anschließend floh er und verschanzte sich in einem Einkaufszentrum. Dabei schoss er weiter um sich. Die Polizei hat das Einkaufszentrum inzwischen evakuiert und hunderte Menschen in Sicherheit gebracht. Der Täter hält sich aber offenbar immer noch dort auf und soll auch Geiseln in seiner Gewalt haben.