In der thailändischen Hauptstadt Bangkok demonstrieren tausende Menschen gegen die Regierung.

Sie fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha und demokratische Reformen. Dabei geht es auch um die Rolle der Monarchie, die nach Auffassung vieler Bürger einen zu großen Einfluss hat. Das Thema war in Thailand lange ein Tabu. Der König hält sich derzeit in Bangkok auf; er lebt ansonsten die meiste Zeit in Bayern. Im Laufe des Tages sollte er auf dem Weg zu einer Zeremonie das Demokratiedenkmal im Zentrum der Hauptstadt passieren, an dem sich die Demonstranten versammelt haben. Es wird befürchtet, dass es Zusammenstöße mit der Polizei geben könnte.



Auch zahlreiche Anhänger des Königshauses sind auf die Straße gegangen. Sie tragen gelbe T-Shirts, traditionell die Farbe der thailändischen Monarchie.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.