Parteien in Thailand dürfen wieder für ihre Überzeugungen werben.

Die regierende Militärjunta hob ein Verbot auf, das jegliche politische Aktivität untersagte. Gleichzeitig setzte die Wahlkommission in Bangkok einen Termin für die nächste Parlamentswahl fest, den 24. Februar kommenden Jahres.



Die Militärjunta hatte die Regierungsgeschäfte in Thailand 2014 nach einem Putsch übernommen und die Wahlen seitdem mehrmals verschoben. Sie hatte auch das Verbot der politischen Aktivitäten eingeführt. Nach eigenen Angaben wollte sie damit die Stabilität in dem südostasiatischen Land garantieren. Kritiker waren der Meinung, die Armee habe damit lediglich ihre eigene Macht ausweiten wollen. Beobachter hoffen, dass nun die demokratische Ordnung in Thailand wieder hergestellt wird.