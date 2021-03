Bei Protesten gegen die Regierung und die Monarchie in Thailand sind nach Angaben von Rettungskräften 20 Demonstrierende und 13 Polizisten verletzt worden.

Etwa tausend Menschen hatten sich trotz Verbots vor dem Großen Palast in Bangkok versammelt. Sie forderten die Freilassung Oppositioneller und eine Reform der Monarchie. Nach Angaben der Polizei warfen sie Feuerwerkskörper und Rauchbomben auf Sicherheitskräfte und bespritzten ein Portrait des Königs mit Farbe. Beleidigung der Monarchie wird in Thailand mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein. Menschenrechtler sprachen von 32 Festnahmen.



In Thailand kommt es seit Juli immer wieder zu Protesten, an denen sich vor allem junge Leute beteiligen. Sie richten sich gegen die vom Militär kontrollierte Regierung und zunehmend auch gegen das jahrzentelang als unangreifbar geltende Königshaus.

