In Thailand hat die Polizei zwölf Bürgerrechtlern den Strafbestand der Majestätsbeleidigung vorgeworfen.

Nach Angaben einer pro-demokratischen Anwaltsgruppe sind unter den Beschuldigten mehrere führende Mitglieder der Protestbewegung, die unter anderem die Monarchie offen kritisiert. Für Majestätsbeleidigung drohen in Thailand Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. Das Gesetz ist seit der Thronbesteigung von König Vajiralongkorn vor drei Jahren auf dessen Wunsch nicht mehr angewendet worden.



Für heute ist in der Hauptstadt Bangkok eine weitere Massendemonstration gegen die Regierung angekündigt. Auf Fotos in Twitter-Nachrichten ist zu sehen, wie die Polizei Straßen mit Containern und Stacheldraht blockiert - offenbar, um die Proteste zu behindern. Die Demokratiebewegung verlangt den Rücktritt von Ministerpräsident Prayut, dem ehemaligen Chef der Militärjunta, sowie eine demokratische Verfassungsreform und die Reform der Monarchie.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.