In Thailand haben tausende Menschen gegen die Regierung unter dem früheren Armeechef Chan-O-Cha protestiert.

Bei Demonstrationen in Außenbezirken der Hauptstadt Bangkok zeigten Menschen Bilder von verschwundenen Demokratie-Aktivisten. Medienberichten zufolge beteiligten sich etwa 4.000 Menschen an den Protesten. In den vergangenen Wochen fanden zahlreiche kleinere Demonstrationen gegen die Regierung statt.



Auf den Kundgebungen wird auch immer wieder eine Reform des Gesetzes zum Schutz der Monarchie gefordert, das drakonische Strafen für Kritik am Königshaus vorsieht. Am vergangenen Freitag waren zwei Aktivisten wegen der Organisation der Proteste festgenommen worden.