In Thailand hat die Regierung angesichts der andauernden Massenproteste gegen sie ein Versammlungsverbot verhängt.

Treffen von mehr als vier Personen seien in der Hauptstadt Bangkok ab sofort verboten, erklärte ein Regierungssprecher. Damit sollten "illegale Demonstrationen" unterbunden werden. Verboten wurde zudem die Verbreitung von Nachrichten im Internet, die - Zitat - die nationale Sicherheit beeinträchtigen könnten.



Gestern hatten in Bangkok erneut tausende Menschen gegen das Kabinett des früheren Armeechefs Prayut demonstriert. Die pro-demokratische Protestbewegung fordert den Rücktritt der Regierung und eine offene Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.