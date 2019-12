Anderthalb Jahre nach der Rettung einer Fußballmannschaft aus einer Höhle in Thailand ist ein weiterer Taucher gestorben, der an dem Einsatz beteiligt war.

Die thailändische Marine teilte mit, dass der Mann an einer Blutvergiftung gestorben sei, die er beim Tauchen in der Tham-Luang-Höhle erlitten hatte. Demnach war der Unteroffizier zwar in Behandlung, sein Zustand habe sich allerdings zunehmend verschlechtert. Bereits während der Rettungsaktion im Juli 2018 war ein thailändischer Marinetaucher wegen Sauerstoffmangels in der Höhle ums Leben gekommen.



Die Fußball-Jugendmannschaft war bei einem Ausflug in einer der hinteren Höhlenkammern von steigendem Wasser durch den Monsun überrascht und von dem Rückweg abgeschnitten worden. Es vergingen 17 Tage, bis die letzten Eingeschlossenen gerettet werden konnten. Medien aus aller Welt hatten damals über die Aktion berichtet.