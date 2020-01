In Thailand hat es einen der größten regierungskritischen Proteste seit Jahren gegeben.

In Bangkok und anderen Städten beteiligten sich tausende Menschen an dem sogenannten "Lauf gegen die Diktatur". Allein in der Hauptstadt sprechen die Veranstalter von rund 13.000 Teilnehmern. Die Läufer forderten mehr Demokratie sowie den Rücktritt des vom Militär unterstützten Regierungschefs Prayut. In einem anderen Park in Bangkok kam es zu einer Gegendemonstration von mehreren tausend Regierungsanhängern.



Auslöser für die Proteste der Regierungsgegner ist das juristische Vorgehen gegen die "Future Forward Party". Der Partei, die in den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr drittstärkste Kraft wurde, droht aufgrund mehrerer Klagen die Auflösung.