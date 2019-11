In einem Nationalpark im Norden Thailands ist ein toter Hirsch entdeckt worden, in dessen Magen sich mehrere Kilo Müll befanden.

Dazu zählten Unterwäsche, Plastiktüten, Verpackung von Instant-Kaffee und weitere Dinge, berichtet unter anderem die BBC. Das Tier habe vor seinem Tod eine lange Zeit Plastik gegessen, sagte demnach ein Vertreter des Nationalparks. Dies sei auch eine Todesursache gewesen, schreibt der Guardian mit Verweis auf die Autopsie.



Wie die britische Zeitung weiter berichtet, ist Thailand einer der Staaten, in denen am meisten Plastik verbraucht wird - pro Kopf und Jahr beispielsweise 3.000 Einweg-Plastiktüten. Mehrere Einzelhändler in Thailand haben angekündigt, ab kommendem Januar keine Einweg-Plastiktüten mehr zur Verfügung zu stellen. Durch Plastikmüll verschmutztes Wasser führt immer wieder - allerdings nur zum Teil öffentlichkeitswirksam - zum Tod von Tieren.