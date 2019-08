US-Außenminister Pompeo hat die Staaten in Südostasien davor gewarnt, sich auf den Handel mit China zu verlassen.

Sie sollten vielmehr ihre nationale Souveränität bewahren, sagte er auf dem Asean-Treffen in Bangkok. Im Unterschied zu Chinas Handelspraktiken seien amerikanische Investitionen nicht dazu da, einer Regierung, einer Partei oder - wie Pompeo formulierte - dem imperialen Ehrgeiz eines Landes zu dienen.



Im Handelskonflikt mit China hatte US-Präsident Trump zuvor weitere Strafzölle in Höhe von zehn Prozent angekündigt, die ab September erhoben werden sollen. Chinas Außenminister Wang Yi erklärte dazu in Bangkok, dies sei nicht der richtige Weg, Spannungen zu lösen.



In der thailändischen Hauptstadt, wo sich derzeit die Außenminister der südostasiatischen Staatenorganisation treffen, kam es heute früh zu mehreren Bombenexplosionen. Zwei Frauen wurden verletzt.