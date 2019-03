Wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Thailand hat das Verfassungsgericht eine der wichtigsten Oppositionsparteien verboten.

Die Richter in Bangkok begründeten die Entscheidung damit, dass die Partei Thai Raksa Chart die Schwester des Königs, Prinzessin Ubolratana, als Spitzenkandidatin für die Abstimmung Ende März aufgestellt hatte. Die Wahlkommission bezeichnete dieses Vorgehen als feindlichen Akt gegen die konstitutionelle Monarchie. Der König hatte den Schritt seiner Schwester als unangemessen und verfassungswidrig kritisiert. Die Partei hatte daraufhin deren Kandidatur zurückgezogen. Thai Raksa Chart steht dem Lager des ehemaligen Regierungschefs Shinawatra nahe. In Thailand wird am 24. März erstmals seit dem Militärputsch 2014 wieder ein Parlament gewählt.