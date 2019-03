Die staatliche Wahlkommission in Thailand will das Ergebnis der Parlamentswahl erst am Freitag bekanntgeben.

Im Laufe des heutigen Tages würden lediglich Teilergebnisse veröffentlicht, teilte die Kommission in Bangkok mit. Nach bisherigen Zahlen liegt die Partei von Militärmachthaber Prayut mit mehreren hunderttausend Stimmen vorn. Inzwischen erklärte aber auch die größte Oppositionspartei, sie habe die meisten Parlamentssitze gewonnen und werde versuchen, eine Regierung zu bilden.



Die Wahl in Thailand war die erste seit dem Militärputsch vor fünf Jahren.