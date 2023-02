Internationaler Müllhandel

Sortierung von Plastikmüll (The Ocean Cleanup)

Bereits im kommenden Jahr sollen es nach Angaben der Regierung in Bangkok 50 Prozent weniger sein. Ab 2025 wolle man anderen Ländern dann nahezu gar keinen Plastikmüll mehr zur Weiterverwertung oder Entsorgung abnehmen. Dies solle dazu beitragen, die Umweltverschmutzung im Land zu bekämpfen. Allein im vergangenen Jahr kamen demnach über 163.000 Tonnen Plastikmüll nach Thailand, knapp die Hälfte davon aus Japan und den USA.

Umweltschutz-Organisationen bewerteten die Entscheidung als Schritt in die richtige Richtung, der allerdings nicht weit genug gehe. So würden etwa Kunststoffharze in der Plastikmüll-Definition der Regierung nicht erfasst. Auch seien strengere Inspektionen von Containern in Häfen nötig, um Schwarzhandel zu unterbinden.

