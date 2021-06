Bundespräsident Steinmeier hat Verständnis dafür gezeigt, dass afrikanische Länder über eine mangelhafte Versorgung mit Corona-Impfstoffen klagen.

Viele Menschen in Afrika empfänden das als ungerecht, und er teile dieses Empfinden, sagte Steinmeier bei einer Video-Konferenz zur europäisch-afrikanischen Zusammenarbeit. Bis heute würden keine Impfstoffe gegen Covid-19 in Afrika produziert. Steinmeier betonte, es liege auch in Europas Interesse, dass Afrika die Pandemie so rasch wie möglich hinter sich lassen könne - aus humanitären, medizinischen, epidemiologischen und politischen Gründen. Es sei entscheidend, in der Pandemie gemeinsam zu handeln, aber auch in Sachen Klimawandel, Migration, Digitalisierung, Terrorismus oder Globalisierung, hob der Bundespräsident hervor. - An der digitalen Gesprächsrunde nahmen auch Senegals Präsident Sall und die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Okonjo-Iweala, teil.

