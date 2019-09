Der Frontmann der Rockband The Cars, Ric Ocasek, ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb er am Sonntag mit 75 Jahren in New York an einem Herzleiden. The Cars zählte zu den bedeutendsten amerikanischen Bands der späten 70er und der 80er Jahre. Vor einem Jahr war Ocasek in die Ruhmeshalle "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen worden.