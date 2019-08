In China werden Schülerinnen und Schüler nach einem Medienbericht in Nachtarbeit und Überstunden dafür eingesetzt, Amazon-Geräte zusammenzubauen - wie den Alexa-Lautsprecher.

Der britische "Guardian" schreibt, das betreffe den Tech-Zulieferer Foxconn. Die Zeitung beruft sich in ihren Recherchen auf interne Dokumente und Interviews mit Arbeiterinnen und Arbeitern. Darin heißt es, dass Foxconn mehr als 1.000 Teenager zwischen 16 und 18 Jahren aus Schulen in Hengyang im Süden Chinas rekrutiert hat.



Die Schüler werden demnach als Praktikanten beschäftigt. Ihre Lehrer werden dafür bezahlt, sie zu beaufsichtigen. Das verstößt gegen das chinesische Arbeitsgesetz: 16-Jährige dürfen zwar arbeiten, jedoch nicht nachts und auch nicht in Überstunden. Aus internen Dokumenten geht allerdings hervor, dass nur so die Produktionsziele erreicht werden können.

Harte Arbeit für Stundenlohn von 1,28 Euro

Die Schüler bekommen für ihre Arbeit einen Stundenlohn von umgerechnet 1,28 Euro. Mit mindestens vier Schulen soll es finanzielle Vereinbarungen geben. Sie bekommen 63 Euro pro Monat für jeden Schüler, den sie schicken.



Foxconn hat die Vorwürfe in einer Stellungsnahme eingeräumt. Weiter heißt es, man wolle die Arbeitsbedingungen beim Praktikantenprogramm ändern, so dass keine Nacht- oder Überstunden mehr anfallen. Amazon hat angekündigt, die Situation zu untersuchen.