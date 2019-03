Auch wenn sich die legendäre A-cappella-Formation personell inzwischen mehrfach "runderneuert" hat, halten die King’s Singers nach wie vor an der ursprünglichen Ensemble-Philosophie fest: jedes Konzert so frisch und abwechslungsreich wie möglich gestalten, die Vielfalt der Musik zeigen und immer wieder aufs Neue ganz besondere Erlebnisse schaffen. "Great Music must shine", großartige Musik muss strahlen, lautet das Motto für dieses Konzert und die King’s Singers haben einmal mehr den Beweis erbracht, dass sie Gold in der Kehle haben.

Grundton D 2018 - Konzert und Denkmalschutz (10)

Gold – Great Music must shine

Werke von Orlando di Lasso, Max Reger, Arvo Pärt u.a.

The King’s Singers

Jugendchöre der Landesschule Pforta

Aufnahme vom 17.9.2018 aus der ehemaligen Zisterzienserabtei Pforta bei Naumburg / Sachsen-Anhalt