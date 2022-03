"Unglaubliche Grundspannung": Benedict Cumberbatch (re.) und Sean Keenan in "The Power of the Dog". (imago-images / Zuma Wire / BBC Films)

Das hatte die Directors Guild of America DGA zuvor in Los Angeles bekanntgegeben. Die neuseeländische Regisseurin Jane Campion erzählt in dem Western-Drama die Geschichte zweier Brüder im ländlichen Montana in den 1920er Jahren. Campion hatte dafür jüngst auch den Golden Globe als beste Regisseurin gewonnen.

Sie erhielt nun auch den Bafta-Award für ihre Regieleistung. Den Preis für die beste weibliche Hauptrolle bekam Joanna Scanlan für ihr Rolle in "After Love", Will Smith wurde als bester Hauptdarsteller für seine Leistung in "King Richard" geehrt.

Zu den großen Gewinnern bei der Gala in der Londoner Royal Albert Hall zählte das Science-Fiction-Epos "Dune", das mit fünf Trophäen ausgezeichnet wurde.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.