Die Golden Globes (AP)

Als bester Film in der Kategorie Drama gewann "The Power of the Dog" von Jane Campion, in der Kategorie Musical oder Komödie Steven Spielbergs Neuverfilmung der "West Side Story". Einen Golden Globe erhielt auch die Darstellerin der Maria, Rachel Zegler.

Unter den weiteren Gewinnern sind die Schauspieler Andrew Garfield in "Tick, Tick…Boom!", Will Smith in "King Richard" und Nicole Kidman in "Being the Ricardos".

Beste Drama-Fernsehserie wurde "Succession", beste Musical- oder Komödienserie "Hacks", und bester nicht-englischsprachiger Film "Drive My Car".

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Hans Zimmer für seine Musik in dem Science-Fiction-Film "Dune".

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.