Der libanesisch-kanadische Dramatiker Wajdi Mouawad hat den ersten "Europäischen Dramatiker:innen Preis" erhalten.

Die Auszeichnung sei mit 75.000 Euro dotiert, teilte das baden-württembergische Wissenschaftsministerium in Stuttgart mit. Der mit 25.000 Euro ausgestattete Nachwuchspreis ging an die britische Autorin Jasmine Lee-Jones.



Der Autor, Schauspieler und Regisseur Wajdi Mouawad wurde 1968 im Libanon geboren und wuchs in Frankreich und Kanada auf. Seit 2016 ist er Direktor des Théâtre national de la Colline in Paris. Seine Stücke und Romane wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und in zahlreichen Ländern präsentiert.



Mit dem Preis sollen alle zwei Jahre herausragende Dramatikerinnen und Dramatiker in Europa für ihr Schaffen ausgezeichnet werden.

