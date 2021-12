Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau Scanpix / AP / dpa)

Museen, Theater, Kinos, Zoos, Vergnügungsparks und Veranstaltungslokale müssen schließen. Restaurants können bis 23 Uhr geöffnet bleiben, dürfen aber nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken.

Der Pandemieausschuss des Parlaments stimmte den neuen Maßnahmen am Abend zu. Sie sollen am Sonntag in Kraft treten und für vier Wochen gelten.

In Dänemark mit seinen 5,8 Millionen Einwohnern wurden zuletzt rund 11.200 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Mehr als ein Fünftel davon geht auf die Omikron-Variante des Coronaivrus zurück.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.