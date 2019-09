Mit der Uraufführung von "Mütter und Söhne" hat das Berliner Ensemble seine neue, zweite Spielstätte eröffnet.

Nach mehr als einem Jahrhundert erhält das Theater am Schiffbauerdamm damit nun eine dauerhafte Zweitbühne. Regisseurin Karen Breece setzt sich in ihrem neuen Stück mit rechter Radikalisierung auseinander. Im Rahmen eines Thementags wird die Aufführung durch weitere Veranstaltungen zum Thema "Rechtes Denken" begleitet.



Das gesamte Wochenende wird Eröffnung gefeiert. Die zweite Spielstätte trägt den Namen "Neues Haus" und bietet 185 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz. Daneben ist zusätzlich der "Werkraum" entstanden, der Streitgespräche, Lesungen, Workshops und andere Formate ermöglichen soll.



Zur Eröffnung der zweiten Spielstätte lässt das Berliner Ensemble seine Besucher selbst entscheiden, was ihnen die Vorstellung wert ist. Bis Ende September gilt im Neuen Haus das Prinzip "Pay what you want". Wer dort eine Aufführung besucht, zahlt erst am Ende einen selbst gewählten Betrag. Für Aufführungen auf der großen Bühne gelten weiter die normalen Preise.