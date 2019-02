Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen Schauspieler Bruno Ganz als Darsteller von Weltrang gewürdigt.

Steinmeier erklärte, so manche Figur der Weltliteratur habe erst durch ihn Profil und Farbe erhalten. Er habe diesen magischen Schlüssel besessen, der große Kunst erschließe. Kulturstaatsministerin Grütters sprach von einer Ikone des deutschsprachigen Theaters, die weltweit verehrt wurde. Außenminister Maas sagte, sein fulminantes Werk bleibe. Der Leiter der Berlinale, Kosslick, betonte, Ganz sei ein Vertreter für großes Kino gewesen. Der Schweizer Theater- und Filmschauspieler war in der Nacht zu Samstag im Alter von 77 Jahren gestorben. Ganz spielte am Theater mit allen führenden Regisseuren seiner Zeit zusammen. Zudem drehte er mit Regisseuren wie Volker Schlöndorff, Wim Wenders und Francis Ford Coppola. Einem breiten Publikum bekannt wurde der Schauspieler in seiner Rolle als Adolf Hitler in dem Kinofilm "Der Untergang".