Das berichtet das Internetportal nachtkritik.de unter Berufung auf das persönliche Umfeld Lehmanns. Demnach verstarb der Theaterwissenschaftler am Samstag nach langer schwerer Krankheit in Athen.

Bekannt wurde Lehmann als Theoretiker des "postdramatischen Theaters". Seine gleichnamige Publikation aus dem Jahr 1999 gilt weit über den Bühnenkontext hinaus als bahnbrechendes Standardwerk. Sie beschreibt und analysiert die Entwicklungen und Umbrüche des westlichen Theaters seit den 1960er Jahren und benennt einen Paradigmenwechsel hin zu einer performancenahen Form.

Zusammen mit Andrzej Wirth arbeitete Lehmann am Aufbau des Studiengangs für Angewandte Theaterwissenschaft an der Universität Gießen mit, den Wirth 1982 gründete. Aus ihm gingen Regisseurinnen und Regisseure sowie Performance-Kollektive wie René Pollesch, Hans-Werner Kroesinger, She She Pop oder Rimini Protokoll hervor.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.