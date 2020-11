US-Präsident Trump hat den Chef der Cybersicherheitsagentur des Heimatschutzministeriums, Krebs, entlassen.

Dessen Äußerung, die Wahl sei nicht manipuliert worden, sei hochgradig unzutreffend, schrieb Trump auf Twitter. Zugleich erneuerte Trump seine Betrugsvorwürfe. So hätten auch Verstorbene ihre Stimme abgegeben, behauptete der US-Präsident.



Krebs und weitere führende Vertreter von US-Behörden hatten vor einigen Tagen erklärt, dass die Präsidentschaftswahl am 3. November die sicherste in der amerikanischen Geschichte gewesen sei.

