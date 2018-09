Die einen haben es längst schon hinter sich, andere erst seit Kurzem 'Die Schnauze voll'. Wenn Kabarettisten in die Jahre kommen, macht sich jeder seine Gedanken, wie er den eigenen Abgang zelebrieren soll. Einfach in Rente gehen? Oder großes Tamtam? Oder kurz vor Schluss noch mal die große Ehrenrunde drehen?

Die Kabarett-Urgesteine Volker Pispers, Georg Schramm, Richard Rogler und Martin Buchholz haben es bereits hinter sich, Henning Venske ist mit seiner Schlussbilanz gerade noch unterwegs. Wen oder was lassen sie zurück? Und wie blicken sie auf die nachkommenden 'Querköpfe', die längst schon eigene Wege gesucht und gefunden haben? Und was wird ohne sie aus dem politischen Kabarett in Deutschland? Achim Hahn thematisiert den Generationswechsel in der Kabarettszene.