Der "Wotan" in Wagners "Walküre", "König Heinrich" im Lohengrin, der Landgraf im "Tannhäuser" oder Hans Sachs in den "Meistersingern": Sie gehörten zu Theo Adams Glanzrollen. Fast 60 Jahre lang stand der Bassbariton auf den Opernbühnen dieser Welt, von 1952 bis 1980 war er ständiger Gast bei den Bayreuther Festspielen. Als er 80 war, verabschiedete Adam sich von der Bühne.

"Die schiere Größe, die Durchschlagskraft" seiner Stimme habe Theo Adams Stimme zu einer "Wagner-Stimme" gemacht, berichtet Opernkritiker Uwe Friedrich. Adam habe gesungen und nicht geschrieen. "Und in den leisen Stellen konnte er unglaublich lyrisch und zu Tränen rührend singen".

"Gesamtdeutsche Festspiele"

Geboren wurde Adam 1926 in Dresden, er war Dresdner durch und durch und durfte trotzdem in Bayreuth singen. Zu dieser Zeit war die deutsch-deutsche Grenze "noch nicht ganz so undurchlässig", so Friedrich. Die Familie Wagner sei darauf bedacht gewesen, dass die Bayreuther Festspiele gesamtdeutsche Festspiele blieben. Die DDR-Kulturverantwortlichen hätten sich außerdem gern damit geschmückt, einen "internationalen Star" zu haben. "Er war unbestritten der beste Wotan der 60er-Jahre".

Noch mit 70 stand Adam auf der Bühne - und die Kritik rühmte seine "bewundernswerte Strahlkraft" und außerdem eine ganz eigene Mischung aus emotionaler Identifikation und ironischer Distanziertheit. Adam war ein "unglaublich charistmatischer Darsteller", so Friedrich, "und er gestaltete die Rollen gesanglich". Seine Wagner-Aufnahmen müsse man im Regal haben.