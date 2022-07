Wegen Kirchenaustritt

Theologin Margot Käßmann (dpa / picture alliance / Julian Stratenschulte)

Es sei nicht um christliche Inhalte, sondern um eine Kulisse gegangen, schrieb Käßmann in einer Kolumne für die "Bild am Sonntag". Weshalb wünschten sich zwei Menschen sonst eine kirchliche Trauung, die bewusst aus der Kirche ausgetreten seien?, frug sie und fügte hinzu, Lindner und Lehfeldt hätten öffentlich erklärt, dass sie sich nicht als Christen verstehen würden. Für eine solche Trauung sollte sich die Kirche nicht hergeben. Gotteshäuser seien Orte, in denen Menschen über Jahrhunderte Freud und Leid vor Gott brächten. Durch Kirchenmitgliedschaft und ehrenamtliches Engagement werde der Erhalt dieser Räume ermöglicht. Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kritisierte auch, dass in dem Trau-Gottesdienst der Philosoph Peter Sloterdijk eine Rede gehalten habe, der einmal das Christentum als "gescheitertes Projekt" bezeichnet hatte.

Bischöfin Bahr nennt Käßmanns Kritik "unevangelisch"

Mit ihren Einschätzung zog Käßmann allerdings auch innerkirchlich Kritik auf sich. Die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr warf ihr vor, sie urteile über die Motive eines Paares, obgleich sie beim vorbereitenden Traugespräch nicht dabei gewesen sei. Bahr nannte Käßmanns Kritik "unevangelisch". Grundsätzlich könne man mit guten Gründen darüber streiten, wie mit einem solchen Fall umzugehen sei, führte Bahr auf Twitter aus.

Lindner und Lehfeldt hatten am Samstag in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt geheiratet. Der evangelische Bischof von Schleswig und Holstein, Gothart Magaard, hatte die kirchliche Trauung verteidigt. Zwar sehe die Lebensordnung der Nordkirche vor, dass bei einer Trauung mindestens ein Partner Mitglied sein solle. Ausnahmen lägen jedoch im Ermessen des Seelsorgers. „Es ist etwas Wunderbares, wenn sich zwei Menschen den Segen Gottes zusprechen lassen wollen“, betonte der Theologe im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst.

Verwunderung über Fehlen Lindners in letzter Sitzungswoche des Bundestags

Zuvor hatte auch das Fehlen von Bundesfinanzminister Lindner bei entscheidenden Abstimmungen in der vergangenen, letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause für Irritationen gesorgt. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Haßelmann, sagte mit Blick auf den FDP-Chef im Deutschlandfunk , die Sitzungswoche sei lange angesetzt gewesen, von daher: "Jeder entscheidet über seine Planung hier selbst". Offene Kritik kam von der AfD. Der Abgeordnete Brandner sprach von Heuchelei.

Die Zeitung " Rheinische Post " aus Düsseldorf berichtete, hinter vorgehaltener Hand werde im politischen Berlin darüber getuschelt, dass Lindner die Hochzeit "ausgerechnet in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause" gefeiert habe. Gerade in dieser Woche habe noch vieles entschieden werden müssen. Ähnlich äußerte sich der Hauptstadt-Korrespondent der Deutschen Welle, Christoph Strack. Er finde es irritierend, dass Lindner als ehemaliger FDP-Fraktionschef an einem Donnerstag einer Bundestag-Sitzungswoche heirate, twitterte er. Das Jahr habe 21 Sitzungswochen und 31 Nicht-Sitzungswochen, "da wäre doch gewiss noch ein anderer Termin zu finden gewesen." - Für normale Bundestagsabgeordnete besteht nach Paragraf 14 des Abgeordnetengesetzes an den Sitzungstagen eine Anwesenheitspflicht.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.