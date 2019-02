Es hat Premierministerin Theresa May viel Überwindung gekostet, den Weg dafür freizumachen, den Brexit zu verschieben. Einem Mantra gleich hat sie immer und wieder beteuert, das Vereinigte Königreich werde am 29. März definitiv die EU verlassen. Das wird jetzt fast mit Gewissheit nicht so kommen. Hätte sie sich nicht bewegt, hätte das Unterhaus morgen von sich aus entschieden, dass der Brexit verschoben werden muss, wenn Theresa May weiter keine Mehrheit für ihren Vertrag mit der EU findet.

May entschied sich deswegen dafür, den Antrag einfach selbst einzubringen. So bleibt sie Herrin des Verfahrens und vermeidet es, dass sie ein halbes Dutzend Mitglieder ihrer eigenen Regierung entlassen muss. Das Kabinett wollte gegen seine eigene Chefin rebellieren. Viele wollen auf keinen Fall ohne einen Vertrag die EU verlassen und betrachten das mit guten Gründen als Gewissensentscheidung.

Die Frage lautet jetzt nur: Was ist eigentlich mit der Verschiebung wirklich gewonnen? Und warum bleiben die Brexit-Hardliner vergleichsweise ruhig und entspannt? Für den 29.März ist das Gespenst des "No Deal" erst einmal gebannt. Das ist die gute Nachricht. Großbritannien wird auf keinen Fall die Tür einfach so hinter sich zuknallen und das Risiko eingehen, dass seine Wirtschaft schweren Schaden nimmt. Aber ist "No Deal" für immer gebannt?

Brexit-Hardliner bleiben gelassen

Die Brexit-Hardliner glauben das nicht. Nach allgemeiner Lesart ist im Moment schwer vorstellbar, dass der Brexit am Ende noch ein zweites oder drittes Mal verschoben werden kann. Am 2. Juli beginnt die Legislaturperiode des neugewählten Europaparlaments. Bis dahin muss Großbritannien die EU verlassen haben. Ohne eigene Abgeordnete aber in der EU zu bleiben, ist rechtlich eigentlich nicht möglich.

Wenn also jetzt der 2. Juli das vielleicht letztmögliche Datum für den Brexit ist, dann bleibt mehr als ungewiss, was sich denn jetzt in den zwei oder drei kommenden Monaten ändern soll. Die Brexiteers halten einfach still und sehen freudig dem nächsten Eisberg entgegen, auf den ihr Land zusteuert. Verschieben ist eben verschieben, mit dieser simplen Feststellung hat Theresa May ja recht.

Das Spiel bleibt weiter offen und dank Jeremy Corbyns Kurswechsel ist auch auf einmal ein zweites Referendum wieder denkbar, wenn auch nicht wahrscheinlich. Corbyn will seine Partei zusammenhalten wie May auch. Wenn es sowieso im Unterhaus keine Mehrheit für ein Referendum gibt, dann hatte Corbyn nicht viel zu verlieren. May und Corbyn müssen aber zusammenarbeiten, anders wird es nicht gehen. Ob es dazu kommt, bleibt genauso ungewiss wie fast alles andere auch.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.