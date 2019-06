In Großbritannien beginnt heute das Auswahlverfahren für die Nachfolge von Premierministerin May als Vorsitzende der konservativen Partei.

Voraussichtlich elf Politiker der konservativen Tories wollen sich bewerben. Das Verfahren ist in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten wird das Feld der Bewerber in mehreren Wahlgängen von den Tory-Abgeordneten auf zwei reduziert. Diese beiden stellen sich dann einer Stichwahl unter den Parteimitgliedern. Bis Ende Juli soll ein Sieger feststehen, der May dann auch an der Spitze der Regierung ablösen wird.



May hatte den Tory-Vorsitz am vergangenen Freitag aufgegeben. Ihr mit Brüssel ausgehandeltes Abkommen für einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU war im Parlament insgesamt drei Mal durchgefallen.