Der Haushaltsgerätehersteller Vorwerk war nicht verpflichtet, seine Kunden lange im Voraus von dem geplanten Modellwechsel beim Küchengerät Thermomix zu informieren.

Das entschied das Landgericht Wuppertal. Eine Frau aus Kaiserslautern hatte sich im Januar vergangenen Jahres für mehr als 1.200 Euro ein Modell der Küchenmaschine Thermomix TM5 gekauft. Sieben Wochen später kündigte Vorwerk das verbesserte Nachfolgemodell TM6 an. Daraufhin zog die Frau vor Gericht und verlangte die Rückabwicklung des Kaufvertrages. Vorwerk hätte sie über den anstehenden Modellwechsel informieren müssen, so die Begründung.



Die Klage der Vorwerk-Kundin wurde abgewiesen. Der Haushaltsgerätehersteller habe ein berechtigtes Interesse gehabt, die aktuelle Produktion noch abzusetzen, ohne Hinweise auf den künftigen Produktwechsel zu geben, heißt es in der Urteilsbegründung. Selbst wenn das neue Gerät schon in den Startlöchern gestanden habe, gebe es keine Pflicht, die Vorgängermodelle als Auslaufmodell zu bezeichnen.



Das Landgericht bestätigte damit ein Urteil des Wuppertaler Amtsgerichts. Die Entscheidung ist somit rechtskräftig.