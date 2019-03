Mit einem Schweigemarsch haben rund 2.000 Bürger in der griechischen Stadt Thessaloniki an die erste Deportation von Juden ins Vernichtungslager Auschwitz erinnert.

Mehrere Teilnehmer hielten weiße Luftballons mit der Aufschrift "Nie wieder" in den Händen. Am 15. März 1943 war der erste Zug mit Juden von Thessaloniki nach Auschwitz abgefahren. Die jüdische Gemeinde in Thessaloniki´ zählte vor dem Zweiten Weltkrieg rund 50.000 Mitglieder, rund 46.000 von ihnen wurden deportiert und in NS-Vernichtungslagern ermordet.