Der griechische Regierungschef Tsipras will in den nächsten Monaten und Jahren stufenweise den Mindestlohn und die Renten erhöhen sowie Steuern senken.

Das Land könne jedoch nur dann langfristig stabilisiert werden, wenn die Reformen fortgesetzt würden und es Investitionen gebe, sagte Tsipras in einer Rede zur Eröffnung einer Handelsmesse in der Hafenstadt Thessaloniki. Athen werde alle diese Maßnahmen im Einvernehmen mit den Gläubigern angehen. Die griechische Wirtschaft wachse und die Arbeitslosigkeit sinke stetig, erklärte Tsipras.



Die griechische Polizei hielt am Abend zahlreiche Demonstranten vom Ort der Ansprache fern. Dabei setzte sie Tränengas und Blendgranaten ein. Rund 6000 Menschen hatten sich in Thessaloniki versammelt, um gegen das Abkommen der griechischen Regierung im Namensstreit mit Mazedonien zu protestieren.