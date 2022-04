Vor Parteitag

Michael Theurer (FDP) bei einer Rede im Deutschen Bundestag. (imago)

Theurer sagte im Deutschlandfunk , die FDP stehe zu den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages. Gleichwohl gehöre sie in der Regierung zu denjenigen, die der Meinung seien, dass die Hilfe für die Ukraine verstärkt werden müsse. Dieses klare Signal habe man im Präsidium mit dem Dringlichkeitsantrag formuliert. Theurer betonte, es sei völlig normal, dass solche Fragen in einer Demokratie intensiv diskutiert würden. Er habe aber vollstes Vertrauen in den Bundeskanzler und die zuständigen Institutionen der Bundesregierung. Selbstverständlich sei es notwendig, sicherheitspolitische Abwägungen zu treffen, wenn die Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung mit Russland bestehe.

Der zweitägige Bundesparteitag der FDP beginnt heute in Berlin. FDP-Chef Lindner wird wegen seiner Corona-Infektion nicht persönlich teilnehmen, sondern per Video zugeschaltet sein. Am Nachmittag soll der Bundestagsabgeordnete Djir-Sarai zum Generalsekretär gewählt werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.