Der ehemalige Bundestagspräsident Thierse hält die Forderungen des Hauses Hohenzollern nach Rückgabe von Eigentum und Entschädigungszahlungen für unberechtigt.

Die Ansprüche hätten den Grad von Unverschämtheit erreicht, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Bei der Entscheidung darüber sollte die Frage nach der politischen und moralischen Gerechtigkeit ausschlaggebend sein, weniger die juristische Seite. Denn man müsse sich fragen: "Woher kommen die Reichtümer der Hohenzollern?" Sie seien vom Steuerzahler finanziert worden, so Thierse.



Gestern wurde erneut darüber verhandelt. Eine Einigung sei nicht in Sicht, erklärten anschließend Vertreter des Bundes sowie der Länder Berlin und Brandenburg. Man versuche aber weiter, eine juristische Auseinandersetzung zu vermeiden.

Brandenburg will gerichtliche Klärung

Brandenburgs Finanzminister Görke kündigte allerdings an, ein bislang ruhendes Gerichtsverfahren wieder in Gang zu bringen. Nachdem die Vertreter des Hauses Hohenzollern deutlich gemacht hätten, keine rasche Entscheidung über die Rücknahme ihrer Ansprüche auf eine Entschädigung nach dem Ausgleichsleistungsgesetz zu wollen, werde beim Verwaltungsgericht Potsdam die Fortführung des Verfahrens beantragen, erklärte der Linken-Politiker. Die Hohenzollern hätten sich "mit unannehmbaren Forderungen selbst ins Abseits gestellt".

Kein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof

Die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. fordern unter anderem die Rückgabe zahlreicher Kunstgegenstände, ein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof in Potsdam oder zwei anderen Liegenschaften sowie 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land Brandenburg. Ihr Anwalt hatte erklärt, dass die Kunstschätze weiter öffentlich sein sollten.



Nach Abdanken von Kaiser Wilhelm II. 1918 beschlagnahmte die Regierung den kaiserlichen Besitz. 1926 wurde per Vertrag eine Vermögensregelung getroffen. Die sowjetischen Besatzer warfen 1945 den Hohenzollern vor, mit den Nazis kollaboriert zu haben, und entzogen ihnen das Wohnrecht in den Schlössern im Osten.