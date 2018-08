So einfach geht das heute. Da liest man als pensionierter Finanzsenator einmal den ganzen Koran, von der ersten bis zur letzten Zeile, in einer deutschen Übersetzung durch und bildet sich eine Meinung. Nicht über den Koran. Das wäre vielleicht noch redlich, auch bei der Erstlektüre, sondern gleich über die ganze islamische Welt, die gar nicht anders kann als dumm, intolerant, frauenfeindlich und herrschsüchtig zu sein und das nur, weil es im Koran auch so geschrieben steht. Als wäre das eine anthropologisch-religiöse Konstante.

Alle Muslime sind für Sarrazin gleich

Doch so versteht es Thilo Sarrazin. Ich gebe es gleich zu. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Aber ich habe Thilo Sarrazin heute bei der Buchvorstellung gut zugehört, habe die Pressekonferenz mitgeschnitten, damit ich auch nachhören konnte, ob ich seine Worte nicht etwa falsch verstanden habe. Aber für Thilo Sarrazin folgen alle Muslime tatsächlich einem bestimmten Muster, das Autoritätshörigkeit und Gewaltbereitschaft fördert und das zudem auch keine Veränderungsbereitschaft kennt.

Das alles leitet Sarrazin tatsächlich als anthropologisch-religiöse Konstante aus seiner Koranlektüre ab. Und paart es mit seiner Leidenschaft für Statistik, wonach die Geburtenraten in der islamischen Welt mindestens doppelt so hoch sind wie in der westlichen, woraus er in zwei bis drei Generationen den Untergang des Abendlandes ableitet, wenn wir uns dagegen nicht bald dagegen wehren und konsequent abschotten.

So einfach, so ahistorisch, so eingeschränkt und verfänglich kann ein Weltbild sein. Aber zugleich es passt es wunderbar in die Zeit und gibt all jenen Auftrieb, die jetzt schon vor Menschenjagden nicht zurückschrecken, weil sie gar nicht mehr genau hinschauen wollen, was Ursache und was Wirkung ist.

Die SPD sollte Sarrazin nicht zu viel Beachtung schenken

Aber tatsächlich ernst zu nehmen ist das nicht, was Sarrazin da beweisen will und eine Erklärung für die Probleme die auch bei uns durch die Zuwanderung entstanden sind, schon lange nicht.

Es gibt ihn nicht den Islam, es gibt auch nicht seine expansive Eroberungskraft, auch wenn es auf der Welt nach wie vor genügend Terroristen und Potentaten gibt, die sich Religionen und darunter auch den Islam für ihre Interessen zu nutze machen.

Ansonsten aber zeigen seriöse Wissenschaftler und Studien, das Bildung und Wissen die Welt verändert, auch in der islamischen Welt und das es bei vielen den Wunsch nach Aufklärung und Veränderung gibt. Und das ganz besonders bei den Frauen. Da gibt es keine Konstanten. Anthropologisch-religiöse schon gar nicht.

Die SPD aber sollte sich ein neues Parteiausschlussverfahren ersparen. Eine Partei haftet nur für ihre Mitglieder, wenn sie politisch noch eine Rolle spielen. Diese Ehre und Aufwertung sollte man Thilo Sarrazin gar nicht mehr zu kommen lassen. Das hat er mit seinen kruden Thesen nicht verdient.